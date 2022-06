Dit moet je weten voor het restaureren van houten balken

Omdat hout zo prachtig is, geven we je nog enkele tips mee om hout en houten balken zo lang mogelijk te laten schitteren. Een daarvan is door walnoten te gebruiken op het hout. Ja, walnoten zijn niet alleen heerlijk om op te eten, maar zijn ook zeer goed om houten meubelstukken mee schoon te maken. Dankzij de olieachtige vloeistof dat vrijkomt als je de walnoten gebruikt, zullen je meubels er weer als nieuw uitzien. Een andere manier om je hout weer te doen schitteren is door kurk te gebruiken. Kurk is zeer goed als je bijvoorbeeld waterkringen wilt verwijderen. Gewoon even met een kurk over die kringen gaan en de kringen dan eens goed schoonmaken. Wil je krassen van je houten meubels krijgen? Gebruik dan eens vaseline. Vaseline is het perfecte middel om die krassen uit de houten oppervlakken te krijgen. Smeer een laagje vaseline over het hout en laat het intrekken. Hoe langer je het laat intrekken, hoe beter. Nadat het bijna allemaal ingetrokken is, kan je de rest van de vaseline gewoon even weghalen met een vochtig doekje.