Voor & Na: kaal terras werd sfeervolle terrastuin

Hebben we teveel gezegd? De prachtige tuin loop gewoon door in de droomkeuken, waarin je heerlijke gerechten kunt maken voor je gasten. In Peru is het buitenleven heel belangrijk, het zit gewoon helemaal verweven in de cultuur. Met een deze nieuwe setting komt het helemaal goed deze zomer. Het witte design van de keuken zorgt voor een heldere ambiance, hier kun je lekker ontspannen als je met je favoriete gerechten bezig bent. De metamorfose van het terras is enorm, we herkennen de kale vlakte van vroeger echt niet meer terug. Dit project bewijst maar weer eens wat er allemaal mogelijk is als je gave concepten hebt en de beschikking over kennis en kunde. Een expert in de arm nemen is dus altijd een goed idee. We zijn met deze foto aan het einde van onze Voor & Na gekomen. Blijf ons volgen voor meer gave projecten, nieuwe woonconcepten en de leukste designtrends!