Voor en Na: de prachtige transformatie van een verlaten tuin

Zoals je hier goed kunt zien, is er aan het huis heel wat gedaan om het er mooi en stralend uit te laten zien. Er is echter (nog) geen aandacht voor de tuin geweest. En dat is natuurlijk ontzettend jammer als je zo’n mooie woning hebt. Maar als je goed naar het gehavende gazon kijkt, dan zie je dat de eerste voorbereidingen al getroffen zijn om verandering in deze situatie te brengen. Let trouwens vast ook even op het schuurtje dat je kunt zien, want daar gaat ook wat leuks mee gebeuren.