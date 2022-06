Een schitterend elegant huis met aardse tinten

Het exterieur van de woning was leuk om te zien, maar we zijn hier natuurlijk voor de aardse kleuren. In de keuken krijg je daar al gelijk een goed beeld van. Een houten vloer met een aubergine kleur op de muren zorgt voor dat warme een aardse effect. De balans wordt door witte muren prachtig in evenwicht gehouden. Van de woonkamer kun je nog net een stukje zien en de open eetkamer zie je ook. Die laatste plek willen we eerst even van dichtbij gaan bekijken.