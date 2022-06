Een droomhuis met een schitterende tuin

De ruimte achter dit huis is heel erg groot en er is dan ook voor gekozen om de tuin in verschillende compartimenten op te delen. Deze mooie kruidentuin is een mooi punt om onze rondleiding te starten. Het ziet er gelijk al heel inspirerend uit. Landelijk en modern gaan hier al direct hand in hand met elkaar. En wat is het bovendien ook fijn dat je lekker kunt koken met kruiden uit eigen tuin!