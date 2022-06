De Droom Van Een Woonboerderij: Van Tevoren Leek Het Meer Op Een Nachtmerrie

Je ziet de werkzaamheden aan het huis hier in een mooie collage in beeld gebracht. Wat is er niet gebeurd vraag je je bijna af? Zoals je kunt zien is er heel wat gesloopt en opgebouwd om er een hedendaags onderkomen van te maken. Erg belangrijk was daarbij ook om het energielabel van de woning flink op te krikken. De woning is helemaal geïsoleerd en voorzien van een systeem dat aardwarmte gebruikt om onder andere de vloerverwarming van energie te voorzien. Daarnaast zijn ook zonnepanelen geplaatst. Verder is het dak helemaal gerestaureerd en in het midden is een bijzondere vide aangebracht. Vooral dat laatste heeft de oude boerderij een geheel nieuwe uitstraling gegeven en we laten je het resultaat met veel plezier zien.