10 eenvoudige tips voor het zelf onderhouden van je tuin

Desinfecteren van tuingereedschap zal niet bij iedere hobbytuinder hoog op de to do list staan. Toch is het wel belangrijk. We hebben het dan vooral over snoeigereedschap. Als je oude of zieke planten snoeit, is het belangrijk om je gereedschap vervolgens de desinfecteren. Dan kan het beste met pure alcohol. Met desinfecteren voorkom je dat bij een volgende snoeibeurt ziektes worden overgedragen en nog meer van je tuin dood gaat.