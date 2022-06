Het zen-moment in je huis: een geïntegreerd aquarium

Een eerste gedachte die vaak opkomt bij een aquarium is dat het heel veel werk is. Het legen en vervangen van het water, de vissen voeren en het controleren op de juiste temperatuur en condities. Veel mensen twijfelen daarom over de aanschaf van een aquarium. Toch valt het redelijk mee wanneer eenmaal duidelijk is wat er precies moet gebeuren. Het is dus wel nodig om je even te verdiepen in alle ins en outs of om een expert om advies te vragen. Je kunt onze Homify professionals zeker ook inschakelen als je een aquarium wilt laten bouwen. Een zoetwater aquarium is makkelijker in onderhoud dan een zeewater aquarium. Een groot aquarium is eveneens makkelijker in onderhoud omdat hier sneller een ecosysteem ontstaat dat zichzelf in balans houdt. Kleinere aquaria zijn kwetsbaarder en sneller uit balans bijvoorbeeld door teveel visvoer, dode dieren of andere invloeden.