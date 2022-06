10x een muurdecoratie waar je zelf niet op zou komen

Het maken van een focus- of accentdeel op je muur is een perfecte muurversiering om een bepaalde kleur of decoratie extra te benadrukken omdat alle aandacht ernaar toe getrokken wordt. In dit voorbeeld zien we een paneel met gouden tegels rondom de televisie dat de aardetint muur erachter met textuur op fraaie wijze benadrukt. Maar oké, misschien tijd om een keer iets anders dan de televisie tot centraal punt in de woonkamer te maken?