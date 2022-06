Een moderne woning met fascinerende details

Vandaag reizen we af naar Duitsland voor een klassiek design van een fraaie moderne woning. Verscholen in het groen vinden we een woning met een aantal zeer bijzondere details. Niet alleen aan de buitenkant maar vooral ook aan de binnenkant. Voor een aantal elementen in huis werden nieuwe concepten bedacht, alle ruimte werd optimaal benut en ook over de lichtinval is zeer goed nagedacht. Dit alles zorgt ervoor dat deze op het eerste gezicht traditionele woning toch een zeer groot aantal verrassingen en fascinerende details biedt die we zeker niet zouden willen missen!