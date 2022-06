Voor en Na: kleine binnentuin schitterend opgeknapt

Als je midden in de stad woont, dan is een grote tuin vaak niet voor je weggelegd. Als je beschikt over een balkon of een kleine patio dan mag je heel erg blij zijn. Zo’n patio of binnentuin kunnen we je nu laten zien. Eerst was het zo’n plekje dat eigenlijk alleen maar door kon gaan als veredelde opslagruimte, maar na de werkzaamheden van de Franse experts van Constans Paysage, is er sprake van een prachtige binnentuin. Deze schitterende opknapbeurt heeft voor een stijlvolle ruimte gezorgd die wij je erg graag laten zien.