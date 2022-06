Deze hofjeswoning in Den Haag is helemaal het einde!

Tijdens de verbouwing is er veel denkwerk verricht, want hoe moest deze aparte woning nu ingedeeld worden? De wereld is hier binnen omgedraaid: de bewoners slapen beneden en wonen boven. Het resultaat is veel openheid in de woning, deze hoefde zo namelijk niet ingedeeld worden in verschillende kleinere kamers. In de grote stad vragen de bewoners veel van hun huizen, het moet echt een plek zijn waarin je tot rust kan komen. Veel woongemak is daarom key. Het leven in de grote stad kan hectisch zijn, daarom zijn deze woning optimaal ingericht, zodat de bewoners kunnen genieten van een gezonde leefomgeving.