Tuinieren met een klein budget: zo doe je dat!

Is een groot gazon je iets te veel van het goede? Kies er dan voor om gravel, kiezels of stenen in je tuin te plaatsen. Vaak is dat ook nog eens een stuk goedkoper dan tegels of klinkers en toch geeft het een ontzettend stijlvol en vooral ook sfeervol effect. Zeker een idee om goed te onthouden als je tuin nieuwe bestrating nodig heeft!