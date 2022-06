Voor & Na: Een verwilderde tuin kreeg een strakke look

Wat een verschil, niet waar? Links zien we de tuin hoe deze nu is, maar rechts is de oude tuin te zien. Wat een verschil! We kunnen haast niet geloven dat het hier om dezelfde tuin gaat. Wat is er veel mogelijk met veel middelen! Licht hout is altijd een goede optie. Er is ook een verhoging aangebracht, dit zorgt voor een mooie dynamiek in de tuin, zo wordt het echt een landschap. Het terras is perfect om op te relaxen met familie en vrienden. Misschien is het niet heel groot, maar wel supergezellig! Mooie nieuwe grasmat hier ook. Praat eens met een expert, die kan je helpen om het maximale uit je tuin te halen.