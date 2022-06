Voor & Na: deze tuin kreeg compleet nieuwe look!

We kunnen het bijna niet geloven dat dit de tuin van net is. Toch is het waar. Je kunt zien dat het een totaal nieuwe indeling geworden is. Echt een stuk netter. Het is nog niet af, maar we zien al wel hoe mooi het gaat worden. De eigenaren van de tuin hebben gekozen voor een DIY schutting, die is gemakkelijk te plaatsen en is slijtvast. Het mooiste is dat het bijna niets kost. Een uitstekend idee ook voor starters die graag een nieuwe look voor hun tuin willen, maar geen kruiwagen met geld te besteden hebben. Kijk samen met een pro naar nieuwe concepten voor je tuin.