Een uniek en betoverend huis met zwembad

Genieten op de veranda op een prachtige zomerdag? Hier kan dat! En die veranda is er dan gelijk eentje waar het water je van in de mond loopt: wat een schitterende plek! Vooral het prachtige schuine houten dak is een uitkomst. Het beschermt je tegen de meest felle zon en in via een dakraam wordt het daglicht toch op aangename wijze gebruikt. Maar ook als de regen met bakken uit de hemel valt, is het zeer aangenaam om lekker beschut op deze plek te zitten. Via de grote schuifdeuren loop je direct de woonkamer in. De grens tussen binnen en buiten is op deze manier heel erg fraai diffuus geworden!