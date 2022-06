Voor & Na: van verwaarloosde tuin naar paradijsje

Een mooie strakke lounge area kan niet zonder sfeervolle tuin, hoe klein en strak ook. Vanaf deze kant zien we hoe gaat het is als de hele setting compleet is. Dit uitzicht is toch onbetaalbaar! Een sfeervol pad van natuurstenen neemt ons mee langs de levendige planten, die er mooi organisch uitzien, precies passend bij de strakke architectuur van deze buitenruimte. Vanuit de mooie zwarte stoelen (wat is zwart-wit toch een schitterend tijdloos kleurenschema!) kijk je zo de sfeervolle tuin in. Een paar fakkels in de grond prikken en dan worden de zomeravonden hier extra romantisch. Met deze mooie foto nemen we afscheid van deze Voor & Na. Wij vinden het altijd erg tof om je te inspireren. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer gaaf design voor binnen en buiten.