Voor en Na: van inspiratieloze ruimte naar schitterende tuin

We hadden je in de inleiding al even voorbereid op de veranderingen in dit huis, maar van die complete transformatie krijg je natuurlijk pas goed een beeld als je het ook echt ziet. De omschrijving van Japanse tuin is wel goed omschreven toch? En hoe heerlijk is het als je vanaf je terras tegen zo’n schitterende entourage aan kunt kijken? Dat is echt toch wel een kwestie van genieten. En vooral in deze hectische en gejaagde tijden is het natuurlijk helemaal heerlijk als je compleet zen wordt in je eigen tuin. Dat is uiteraard ook het doel van zo’n Japanse tuin: jou en je gezin in alle rust van de buitenlucht laten genieten!