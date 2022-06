Moderne droomvilla in Haarlem

We belichten nogmaals even de prachtige glazen kanteldeuren maar nu op de eerste verdieping waar hetzelfde concept is toegepast als op de begane vloer. Een zeer gewaagd en out of te box idee om eens wat anders te ontwerpen in een woning dan de gebruikelijke deuren. Naast de transparantie en het open gevoel zorgen deze deuren voor maximale doorstroming van al het verkeer in deze woning maar ook van al het natuurlijke licht. Maar ook optisch ziet het er zo mooi uit! We love it!