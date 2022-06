Voor en Na: groot dak wordt fantastisch dakterras

Wonen in een van de meest beroemde steden in de wereld is al een bijzonder voorrecht. Maar als je dan ook nog eens over een groot dak beschikt dat omgetoverd kan worden tot een fantastisch dakterras, dan is het plaatje helemaal compleet. We hebben het in dit geval over een prachtig penthouse aan de rand van Parijs. Het kale dak is veranderd in een ware tuin en het uitzicht op de Eiffeltoren ontbreekt ook niet. De experts van Fiorellino Paysagiste zijn verantwoordelijk geweest voor dit prachtige ontwerp. Neem eerst maar een kijkje op het oude dak en geniet daarna van een daktuin met een schitterend uitzicht!