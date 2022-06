7 deze kleine badkamers bewijzen dat grootte er niet toe doet!

Alhoewel we het altijd over een badkamer hebben, is het juist een bad dat in heel veel kleine badkamers ontbreekt. Maar met een beetje slim passen en meten hoeft dat niet altijd het geval te zijn! Dit prachtige bad vormt daar het levende bewijs van. En zo’n spiegel die in een nis is verwerkt, is ook een heel erg goed idee om het effect nog ruimtelijker te maken.