8 valse interieurmythen die per direct verbroken moeten worden!

Behang, accessoires of andere decoratieve items in metallic kleuren kunnen je interieur een gave stoere touch geven. Lampen, vazen, lijsten, kussentjes of kandelaars in zilver, goud, koper of chroom: het kan allemaal! Bovendien zijn ze helemaal hip & happening en vangen dergelijke glanzende accessoires ook nog eens heel wat daglicht, waardoor ze een wat donkerder vertrek lichter en ruimtelijker doen ogen. Vaak hoor je dat je metallic kleuren als zilver en goud nooit moet combineren, maar niets is minder waar. Het kan je interieur juist een chique uitstraling geven, is gewaagd en past in verschillende woonstijlen zoals industrieel, eclectisch, brocante en shabby chic.