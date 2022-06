Wat zijn de essentiële elementen van een huis in Scandinavische stijl?

Scandinaviërs weten wat mooi is. Waarschijnlijk omdat ze zelf allemaal zo mooi zijn. De mooiste auto’s komen er vandaan, de beste kleding en last but not least ook de mooiste interieurs zijn van Scandinavische makelij. Deze interieurs zijn zo kenmerkend en gewild dat we ze tegenwoordig over de hele wereld tegenkomen. Wat we veel terugzien in deze stijl is wit als basiskleur. Voor de vloer, de muren maar ook de meubels. Uiteraard zien we wel wat kleur, maar dan vooral in accessoires. Om het geheel niet kil te laten zijn, wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen voor de nodige warmte. Denk daarbij aan hout en beton, maar ook dierenvachten, wol en vilt. Scandinavische interieurs vertonen ook veel overeenkomsten met minimalistische. Dat betekent een paar basismeubels en niet te veel poespas, en altijd kwaliteit boven kwantiteit. In dit Ideabook lees je wat je nodig hebt om je huis een Scandinavische look te geven.