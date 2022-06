12 terrassen en patio's om heerlijk buiten te eten

Ahhh, zomer! De temperaturen stijgen, de dagen worden langer en we krijgen zin om met vrienden en familie in de openlucht te genieten van het heerlijke buitenleven! En daar hoort natuurlijk ook uitgebreid buiten dineren bij. Want wat is er nu heerlijker dan buiten eten in de avondzon en te genieten van een heerlijke gastronomische maaltijd met een koel glas wijn? Maak daarom een heerlijk eetruimte buiten met niet alleen maar een tafel maar voorzien van sfeerhaard, vuurplaats, relaxsofa en nog veel meer! Kijk mee naar onze smakelijke voorbeelden…