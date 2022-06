Voor en Na: terras krijgt prachtige zomerse look

We wisten nog niet dat het uitzicht hier zo fantastisch is! Jij kijkt hier uit over de authentieke daken van de oude stad. Een historische ontdekkingsreis zo vanuit je luie terrasstoel. Het gazon is hier zeer onderhoudsvrij, want het is namelijk kunstgras. Door de hoogte van het terras heb je hier veel privacy. Ook de gevel van de woning zorgt voor een beschutte plek. Tenslotte doen de verschillende planten en bloemen op dat gebied ook een duit in het zakje. Dit is een privé plek in de buitenlucht!