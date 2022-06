De nieuwste trendy manieren om kunst te plaatsen in je huis

Een belangrijke en allesbepalende vraag bij het plaatsen van kunstobjecten is natuurlijk waar deze te plaatsen? Vaak is het gewoon zo los neerzetten of ophangen niet de manier om dat speciale effect te creëren. Op de bovenstaande foto zie je dat de locatie van de plank aan de muur zorgvuldig is uitgekozen achter de eettafel en op dezelfde zichthoogte. De stijl en kleuren komen overeen met het design van de eethoek (wit, hout, modern en minimalistisch). Alle items samen vormen een prachtig en bij elkaar passend geheel. Zo komen ze echt tot leven en komt ook de unieke schoonheid van elk afzonderlijk item ook goed naar voren. Als leuk verrassend en gedurfd element is rechts de delftsblauwe tegel toegevoegd. Kijk dus eerst goed rond in de ruimte en naar de muren en bepaal aan de hand van je inrichting en de kunst objecten waar de meeste en beste ruimte is. Zorg ervoor dat de stijl aansluit bij de rest van je inrichting. Bekijk ook wat je er zou willen plaatsen en hoe (plank, lijstjes, achtergrondkleur). Heb je een uniek object dat niet helemaal past in je inrichting? Los van de bestaande lege plekken kun je natuurlijk ook zelf een plek creëren om kunst te plaatsen. Verf een vlak op de muur of plaats bijvoorbeeld een brocant oud kastje dat je zelf verouderd in een hoek of nis met een paar unieke kunstobjecten erboven aan de muur en wat leuke items op of naast het kastje zelf. En denk ook eens aan een hoek bovenop die oude kast om een paar mooie oude glazen vazen te plaatsen of een grote sokkel met een prachtig groot object op een centrale plek. Je had er misschien nog niet aan gedacht maar het toilet leent zich prima als experimentele plek om je helemaal uit te leven met kleur, schilderijen en artistieke objecten. Beperk jezelf dus niet tot de woonkamer. Tegenwoordig vinden we ook kunst in de slaapkamer, de trapopgang, het toilet en de badkamer.