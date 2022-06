Zo kan je je kind op een speelse manier wat discipline bijbrengen

Alsof al het bovenstaande nog niet genoeg is, raden wij je aan je kind nog een taak in het huishouden te geven. Nogmaals, naast dat het fijn is dat je wat werk uit handen wordt genomen, is het vooral bedoeld als bewustwording voor je kind. Het huis wordt niet vanzelf schoon, het eten komt niet zomaar op tafel en de vaatwasser ruimt niet zichzelf uit. Om je kind een idee te geven hoeveel werk een huishouden is, is het een idee je kind per dag nog één specifieke taak te geven. Deze taak kan om de week rouleren. Denk hierbij aan simpele taken waar niet al te veel fout kan gaan. Taakjes zoals de katten (of hond) eten geven, de tafel dekken dan wel afruimen, de vaatwasser in- dan wel uitruimen. En zo zijn er nog wel een aantal taakjes te verzinnen waardoor je kind een nuttige, maar vooral ook leerzame bijdrage levert in huis.