7 ultieme manieren om je woonkamer gezelliger te maken

Heb je optimaal gebruikgemaakt van alle bovenstaande tips, dan rest je nog één ding: kritisch kijken naar de accessoires in je woonkamer. Misschien is de zitkamer momenteel te vol, of juist een beetje kaal. In het eerste geval kun je de items waar je op uitgekeken geraakt bent uit het zicht opbergen, weggeven of verkopen. Een verandering van woonaccessoires kan een wereld van verschil maken en je woonkamer direct een geheel andere uitstraling geven. Denk aan vazen, kaarsenhouders, kunst aan de muur en fotolijstjes. Maar ook een nieuwe poef of hip zitbankje kunnen bijdragen aan een meer gezellige ruimte. En wat te denken van de leefkussens? Het is goed om eens in de zoveel tijd nieuwe hoezen in een geheel andere stijl of van een andere stof aan te schaffen. Kijk op homify rond voor de meest trendy woonaccessoires van dit moment en laat je inspireren!