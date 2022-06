Opbergoplossingen die rust brengen in je leven!

In het algemeen en zeker bij grotere gezinnen (met sportende kinderen) zijn er veel spullen die je graag wilt opbergen in je hal. Bekijk welke spullen je hier wilt plaatsen en ontwerp vervolgens een geschikt formaat opbergruimte. En bedenk ook dat je niet alles in je hal hoeft te plaatsen. Het is beter om ook een deel van de spullen in je berging te plaatsen, in je kledingkast en in de kinderkamer. Plaats er dus alleen de schoenen en jassen die je momenteel draagt. En oh ja, een bankje of stoel is hier zeer praktisch om even je schoenen aan te trekken.