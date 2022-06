Top 5 van de week: Herenhuizen, vakantiehuizen en bungalows

We sluiten dit overzicht af met iets totaal anders. Vergeet de tuinstoel of de sofa, echt relaxen doe je in de zogenaamde WoodCruise. Dit comfortabele meubelstuk is verkrijgbaar in een teak-, mahonie- of kunststof variant. Het meubelstuk heeft enkele bijzonder innovatie kenmerken, daar lees je alles over in dit artikel.