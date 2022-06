6 leuke tuinprojecten die je in 1 weekend afrond

Als je de mazzel hebt dat je tuin heel groot is, en dat er een aantal grote bomen in staan, dan is het bouwen van een boomhut zomaar een mogelijkheid. Hoe leuk zou het zijn als de kinderen hoog in de boom een eigen plekje hebben om te spelen. Een soort eigen huisje om in te wonen. Het is een uitdagend project zeker. Binnen een weekend ga je het waarschijnlijk ook niet redden. Maar het is wel ontzettend leuk om te maken, en vooral ook ontzettend leuk als het eenmaal af is.

