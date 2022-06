Kleurrijk, hedendaags topinterieur

De woning is in een atelier gerealiseerd. We zien hier de oude staat van het atelier. In de woning bevindt zich nog steeds een atelier, maar hier zien we de vroegere, veel rauwere werkelijkheid waarin de kunstenaar moest werken. De nieuwe woning wordt ook door deze kunstenaar bewoond, maar deze zit er nu iets beter bij qua wooncomfort. Het zijn de authentieke houten elementen die veel sfeer aan de ruimte geven, deze zagen we al op de eerste voorbeelden, maar dan in de nieuwe staat! Een wonderlijke transformatie is het wel. Wat er al niet mogelijk is met de hulp van een gedegen expert!

We nemen in deze oude staat afscheid van de nieuwe moderne woning, die het bewijs vormt dat van elke oude ruimte een woonpaleisje te maken is!

Een woning met een schitterende look vind je hier!