Voor en Na: van leeg balkon naar kleurrijk dakterras

Heb jij een balkon dat eigenlijk een heel erg leuke plek is, maar waar je nu helemaal niets mee doet? Misschien is dit artikel wel net het extra zetje dat je nodig hebt om er iets leuks van te gaan maken. We gaan kijken bij een leeg balkon dat door toedoen van de plannen van de experts van Les jardins de Marion uit het Franse Montpellier veranderd is in een kleurrijk dakterras. En dat is werkelijk waar een plekje geworden om je vingers bij af te likken. Reis snel met ons mee naar het zonnige zuiden om het eindresultaat te bekijken.