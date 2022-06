Voor en Na: de indrukwekkende transformatie van een houten huis

Een groot voordeel van een houten huis is het gemak waar je het mee kunt verbouwen. Probeer dat maar eens met een woning die met steen of beton is opgebouwd! Daarom kunnen we je in dit geval ook de indrukwekkende transformatie van een houten huis laten zien. De Weense architecten van Scheriau Architektur hebben plannen gemaakt om dit houten huis helemaal te gaan verbouwen. Het resultaat is verbluffend en dat laten we je dan ook met veel plezier zien.