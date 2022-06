Minimalistische woning met flair

Boven vinden we het houtdesign ook. In deze slaapkamer is gekozen voor een natuurlijke look, deze biedt tevens de ruimte om te experimenteren met kleur. Het bed neemt de centrale plek in, met zijn witte look valt het meubelstuk lekker op. En wat te denken van de fleurige dekbedovertrekken? De juiste sfeer om de slaap te vatten! De ster naast het bed is een voorbeeld van wat er mogelijk qua decoratie, in de verschillende seizoenen van het jaar. Een van de mooiste kamers die we in lange tijd voorbij hebben zien komen! Ideeën voor de slaapkamer zijn maar één klik bij je vandaan!