Mini / maxi – groots wonen in een klein huis

Elke dag op het strand rondhangen is waarschijnlijk een activiteit die we maar wat graag zonden ondernemen, maar die toch wel een beetje buiten het bereik ligt van de meeste mensen. Maar het huis waar we je vandaag mee naar toe nemen maakt deze dromen waar. Het is gelegen aan de Atlantische kust en wel aan de oostkant van Long Island, New York. Het is een uitzonderlijke locatie, want je bent slechts 150 meter van de zee verwijderd. Een ideale plek dus! Dit meesterwerk is gebouwd door Bates Masi Architects, en vormt het centrum in een groene omgeving vol natuurlijk schoon. Deze woning zal zeker voor de nodige inspiratie zorgen, daarom laten we je deze prachtige woning graag aan je zien. De leefruimte is beperkt 56 m, maar je kunt er toch groots in wonen. Hoe dit alles in elkaar zit lees je hieronder. Be inspired!