10 geweldige tips voor een gezellige tuin

Een tuin aanleggen is niet eenvoudig. Je moet luisteren naar de natuur, de zaaikalender in de gaten houden, het weer en misschien zelf het ritme van de maan. Om je een eind op weg te helpen kijken laten we je 10 ideeën van tuinontwerpers zien voor een familietuin. Tuinen die een ruimte hebben om te spelen, te wandelen, buiten te koken en groente en fruit te kweken.

Tuinontwerpers weten precies welke planten ze moeten kiezen om ervoor te zorgen dat je tuin het hele jaar door aantrekkelijk is om te zien. Ook weten ze welke planten woekeren of het goed doen in de schaduw. Laat je dus inspireren!