Opgeruimd staat netjes: 7 handige tips voor je woonkamer

Opbergplek, je kan er nooit genoeg van hebben. In een opgeruimd huis is het een stuk prettiger wonen. En als je het handig doet is het naast praktisch ook nog eens mooi om naar te kijken. In dit Ideabook geven we je een aantal tips hoe je je woonkamer lekker opgeruimd kan houden. Want als er in één kamer rond de klok geleefd wordt, is het wel de woonkamer. Speelgoed van de kinderen, rondslingerende boeken en tijdschriften of andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Je moet ze wel altijd bij de hand hebben, maar als ze even niet nodig zijn is het wel zo prettig dat ze uit het zicht opgeborgen kunnen worden. Daarnaast zijn er een aantal opbergmogelijkheden die multifunctioneel zijn. Ideaal want zo hou je de boel ook nog een beetje open en ruimtelijk door niet al te veel meubels te hoeven plaatsen.