7 moderne en adembenemende tuinen!

Een modern tuindesign weerspiegelt vaak de aard en de vorm van het gebouw die het omringt. En dit is precies wat we zien in dit voorbeeld. Zo wordt de architectuur van de woning extra benadrukt door de tuin en in dit geval zelfs weerspiegeld in het water. De tuin is verdeeld in verschillende zones volgens de principes van de geometrie met grote oppervlakken en een duidelijke belijning. Een dergelijke organisatie van de ruimte maakt de tuin praktisch en aantrekkelijk.