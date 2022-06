Voor & Na: nieuwe look voor een rommelige tuin

Het is weer tijd voor een van onze meest favoriete thema's: Voor & Na! Vandaag hebben we een mooi project gevonden waar we je zeker mee gaan inspireren. We zijn in Frankrijk beland waar een mooie make-over van een rommelige tuin plaats gevonden heeft. De oude tuin kon echt niet meer en de eigenaren wilden heel graag een plek waar ze deze zomer heerlijk kunnen genieten. Die droom is uitgekomen! Kijk met ons mee naar de mooie voorbeelden en laat je inspireren!