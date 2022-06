Een boomhut is een droomhut!

TreeGo Boomhut Bouwers is een expert op het gebied van boomhut vakantiebestemmingen. Wat dat inhoudt? Door heel Europa en daarbuiten is het mogelijk om te overnachten in een boomhut die ontworpen en gebouwd is door TreeGo Boomhut Bouwer, dit is natuurlijk een ongekende manier om je vakantie te houden. Voor je gezin wordt het gegarandeerd een belevenis om nooit meer te vergeten, helemaal vanwege het prachtige uitzicht hier in Lion Sands Game Reserve. Deze buitenruimte hoort bij een luxe lodge die grenst aan het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Deze lodge beschikt over drie waanzinnig mooie boomhutten en een aantal luxe villa’s met een uitzicht op de Sabi rivier en de wildernis. Een boomhutvakantie is gewoon genieten, zoals in de ochtend van je ontbijt, de natuur, de rust en elkaar. Je kunt kiezen uit een basic of luxe boomhut en ook kun je aangeven of je hut moet staan op een afgelegen plek of juist daar waar het bruist. Volop mogelijkheden dus!