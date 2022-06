Je tapijt net zo mooi houden als op de dag dat je het kocht: het kan!

We hadden het al over het feit dat je moet weten van welk materiaal het tapijt gemaakt is dat je in je woonkamer hebt liggen, maar wat als je nog geen tapijt hebt en er eentje wilt kiezen? Wel, we geven je graag ook daarover wat tips mee. Ten eerste moet je tapijt bij het karakter van je woning passen. Heb je relatief veel houten balken in je huis en wil je daarmee een echte warme en huiselijke vibe in je woonkamer laten komen? Dan moet je de balken niet alleen grondig onderhouden, maar ook combineren met een relatief neutraal tapijt in het wit, geel of oranje en andere warme tinten. Is het je interieur relatief grijs of donker? Opteer dan voor een paars, roze of rood tapijt. Welk tapijt je in huis moet halen, hangt ook af van de plaats waar je het gaat leggen. Als je het tapijt in de woonkamer gaat leggen, kies je best voor een kleiner model, maar als je het in de eetkamer wilt leggen onder de tafel, dan moet het groot genoeg zijn voor zowel de tafel als de stoelen.

Weet je niet goed welk materiaal het beste bij je en je huis past? Aarzel dan niet om eens

een vloerlegger

in te schakelen.