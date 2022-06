Historische villa in Heemstede met een moderne look

We krijgen hier een beetje het gevoel in een paleis of kasteel te zijn. Die bank gaat mee met de vorm van de wand en dat ziet er prachtig uit. Dat is nu echt een perfecte plek om gezellig met wat vrienden te genieten. Een fijne plek in het huis ook om een goed boek te lezen. Mogelijkheden te over! Een andere uitstekende plek is de riante eettafel met luxe stoelen, echt maatwerk dit en daarom past deze set meubels precies in de setting. Een echte eye-catcher is het kunstwerk in de hoek te zien op de linkerkant van deze afbeelding, dit zorgt voor een moderne twist in de kamer, die ook al opgeroepen werd door de strakke stoelen rond de tafel.