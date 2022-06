Voor en Na: grootse plannen voor een verouderde woning

Wat moet je met een verouderde woning doen? Opknappen natuurlijk! Neem nou het huis in Zuid-Afrika waar we zo een kijkje gaan nemen. Als je de oude situatie ziet, dan begrijp je direct waarom een verbouwing noodzakelijk was. We laten je zo meteen het oude huis zien en gaan dan door naar de grootse plannen die er zijn, want we hebben de foto’s van het vernieuwde huis nog niet eens binnen. Als je ziet hoe mooi echter de digitale voorstelling is, dan heb je er weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe het straks is. Kijk dus maar lekker met ons mee naar de mooie schetsen die de architecten van Stena hebben gemaakt.