De muur egaal wit verven: zó doe je het!

Witte muren zijn hip & trendy. In de woonkamer, keuken, eet- of slaapkamer en zelfs op je terras: wit is altijd goed. Het is veelzijdig en laat zich gemakkelijk combineren met divers meubilair, talloze accessoires en decoratieve items. Daarnaast heeft wit een rustgevende werking en staat het fris en licht (behalve als je het buiten gebruikt en jammer genoeg te maken krijgt met groene aanslag). Ideaal dus om kleinere kamers wat ruimtelijker te laten ogen. Toch is witte verf van een soort waar je delicaat mee om dient te gaan want een muur gelijkmatig wit verven is een hele klus. Hoe zorg je voor een egale dekking zonder oneffenheden en hoe krijg je de strakke uitstraling waar je naar opzoek bent? Wel, wij vertellen het je! In dit artikel selecteerden we de beste en meest bruikbare tips bij het witten van de muur. Lees snel verder, want ook jij kunt die muur egaal wit verven net zoals een pro. Lukt het toch niet? Dan staan onze professionals natuurlijk voor je klaar om je te helpen!