Zo creëer je extra ruimte in je kleine keuken!

In deze keuken kom je helemaal in creatieve sferen. Dit is nu DIY design zoals we het graag zouden zien, maar de eenvoud verbergt een geraffineerd design door een expert. Het is een keuken waarbij je het gevoel krijgt dicht bij de zee te wonen, of in een bosrijke omgeving, een landschap waarin de wilde vrijheid van de natuur te voelen is. Wat een sfeervol design, al dat licht en die natuurlijke uitstraling!