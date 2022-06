7 simpele ideeën voor een perfecte tuin

Los tuingereedschap in een hoek van de tuin is geen fraai gezicht, niet waar? Daarom is het veel mooier om een tuinhuisje of opslagschuurtje neer te zetten. Maar dat kost tijd en een smak geld, toch? Nee, dat valt wel mee. Een goedkope designoplossing is dit schuurtje dat in feite een geprefabriceerde structuur is, je zet het snel als een puzzel in elkaar. Het heeft een beetje de looks van een zeecontainer, zo'n ding waar ze tegenwoordig ook huizen voor studenten van maken. Dit zorgt toch direct voor een nette tuin, terwijl je ook plek hebt voor de gereedschappen en andere producten. Een tip: zorg voor een nette indeling van het schuurtje, want dit is een beetje rommelig, maar dat is misschien ook een kwestie van prioriteiten stellen. Er moet ten slotte ook plek zijn waar het rommelig mag zijn… .