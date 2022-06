Deze tuintrends maken je zomer 2017 perfect!

In de zomer trekken we graag naar buiten. Naar het park, het strand, het zwembad of om een ijsje te eten. Maar veruit favoriet blijft onze eigen tuin. Hier kunnen we het beste ontspannen en relaxen. Alleen of met familie of vrienden. En zoals elk jaar is de vraag. Wat zijn de nieuwste tuin trends? Wij laten je de 6 belangrijkste zien!