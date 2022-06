Van oude schuur naar stijlvolle villa

Bewoners van oude agrarische gebouwen in landelijke gebieden zullen bekend zijn met de problemen: slijtage, vochtplekken, tocht en een povere uitstraling. Vaak wordt in die gevallen besloten om tot sloop over te gaan, en dat is zonde want veel van deze gebouwen hebben een enorm potentieel. Zo dacht Magdalena Latos van Studio Zizi er ook over toen zij dit gebouw aantrof. Zij toverde deze oude, bouwvallige schuur om tot een volledig functionerend huis met een elegant en stijlvol interieur, zonder daarbij het landelijke karakter van het gebouw te verliezen.