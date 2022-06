Een drijvend geheim…

Het ruim werd voorzien van een nieuwe betonvloer. Een deel van het luikenkap is voorzien van daklichten. Voorin werd een patio gerealiseerd, hier kan een deel van het dak geopend worden. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het woongedeelte van voldoende daglicht wordt voorzien. In de patio is een deel van de oorspronkelijke spantconstructie te zien. De houten betimmering van het plafond, die we op de foto goed kunnen zien, is gebaseerd op het oorspronkelijk onderaanzicht van de houten luikenkap. De aluminiumverf op de wanden is een andere verwijzing naar de oorspronkelijke inrichting van het ruim.